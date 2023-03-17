В Севастополе образовательный кластер назовут в честь 810-й бригады морской пехоты

С инициативой о новом названии выступил женсовет образовательного центра Фото: Ирина ГЕРЦ

Образовательному центру в Казачьей бухте присвоят имя 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Образовательный центр изначально назывался «Бухта Казачья», однако, было решено дать ему новое название.

- Недавно мы общались с женсоветом нашей бригады, 810-й, гвардейской морской пехоты, и женщины обратились с просьбой присвоить имя 810-й бригады этому образовательному центру, - подчеркнул губернатор.

По словам главы Севастополя, дети морских пехотинцев ходят в школы в детские сады образовательного центра. На данный момент там действует школа на 700 мест и детсад на 270 мест.