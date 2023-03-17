Хуснуллин: в скором времени по Крымскому мосту могут начать пускать небольшие грузовики

Фото: Инфоцентр Крымский мост

В скором времени по Керченскому мосту могут начать пускать небольшие грузовики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

– Договорились с силовыми ведомствами – будем пускать по Крымскому мосту небольшие грузовики, «Газели», после досмотра, и пустые грузовые машины, – сказал Хуснуллин.

Напомним, в настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50