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НовостиОбщество17 марта 2023 15:34

Хуснуллин: проблема с водой в Крыму полностью решена

Также решен вопрос с газом и электроэнергией
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Проблему водоснабжения Крыма решили с помощью Северо-Крымского канала

Проблему водоснабжения Крыма решили с помощью Северо-Крымского канала

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Республике Крым полностью решена проблема с водоснабжением. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

- Проблему воды мы решили с запасом. Северо-Крымский канал ситуацию кардинально поменял, —отметил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, на полуострове удалось решить вопрос с газом и электроэнергией.

Напомним, глава государства 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

26 февраля 2022 года российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал со стороны Херсонской области.

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