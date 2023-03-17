Хуснуллин: проблема с водой в Крыму полностью решена

Проблему водоснабжения Крыма решили с помощью Северо-Крымского канала
Фото: Ирина ГЕРЦ
В Республике Крым полностью решена проблема с водоснабжением. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
- Проблему воды мы решили с запасом. Северо-Крымский канал ситуацию кардинально поменял, —отметил вице-премьер.
Кроме того, по его словам, на полуострове удалось решить вопрос с газом и электроэнергией.
Напомним, глава государства 17 марта проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
26 февраля 2022 года российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал со стороны Херсонской области.
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