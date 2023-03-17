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НовостиЭкономика17 марта 2023 15:35

Строительные компании Крыма могут стать резидентами свободной экономической зоны

Хуснуллин: режим СЭЗ в Крыму должен быть распространен на строительные компании
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Марат Хуснуллин\Telegram

Фото: Марат Хуснуллин\Telegram

Строительные компании Крыма могут стать резидентами свободной экономической зоны. Предприятия, задействованные в сфере строительства, должны иметь возможность пользоваться льготами такого режима. С таким предложением выступил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

- У нас есть планы немного поправить законодательство и дать возможность тем, кто занимается жильем, тоже быть участниками свободной экономической зоны, - подчеркнул зампред правительства России.

По словам Марата Хуснуллина, кроме жилья на полуострове идет развитие промышленности стройматериалов, развитие площадок и комплексное освоение территорий.