Путин: каждый вложенный рубль в Крым принес три рубля инвестиций

Глава государства отметил необходимость и дальше идти навстречу инвесторам Фото: Даниил ОПАРИН

За восемь лет работы специальной экономической зоны в Крыму на каждый рубль вложенных государством средств было получено три рубля инвестиций. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя сообщил президент Владимир Путин.

- Повторю, на один рубль государственных средств – три рубля привлечённых, - акцентировал внимание глава государства.

К началу 2023 года, по словам Владимира Путина, в качестве резидентов СЭЗ на полуострове зарегистрировались свыше 1578 компаний. 85% из них – малые и средние предприятия.

Глава государства отметил необходимость и далее уделять этому сегменту отечественного бизнеса «самое серьёзное внимание» и идти навстречу инвесторам.

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