Погода на 18 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

На Крымском полуострове по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 марта на Крымском полуострове будет прохладно и дождливо.

- В субботу местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +8...+10°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+12°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно небольшой дождь.

В Евпатории +10…+11°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +7…+8°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +8…+9°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +7…+9°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +9…+10°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +9…+11°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +8…+9°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +7…+10°.

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