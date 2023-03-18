Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией символом возвращения русских земель

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с девятой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Поздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.

– Воссоединение Крыма с Россией – символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении. С праздником, друзья!, – написал Аксенов.

Сегодня, 18 марта, Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. За вхождение в состав РФ тогда высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада. Руководство РФ не раз заявляло – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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