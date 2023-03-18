В Крыму за сутки выявили 61 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 14 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 14 человек. Об этом утром 18 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 29 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 461 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 205 813 человек выздоровели, 5 425 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 22 человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 72 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 80 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны девять человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 246 севастопольцев, выздоровели 97 322.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50