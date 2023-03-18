Минтранс РФ: Керченская паромная переправа 18 марта работает штатно

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 84 тысяч автомобилей Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 84 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 18 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 106 401 пассажир, 84 285 единиц автотранспорта и 10 179 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 697 рейсов, – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно. Отметим, сегодня ночью переправа приостанавливала работу из-за тумана.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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