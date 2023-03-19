Погода на 19 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Крыму не очень солнечное воскресенье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 марта на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- Погоду будет определять влажная воздушной массой Атлантики. Днем без существенных осадков, ночью и утром вероятен туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Днем +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +9…+11°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +7…+8°, северный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8…+9°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +7…+9°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+10°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +8…+11°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +8…+10°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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