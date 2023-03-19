В Севастополе за кражу смартфона задержали жителя Санкт-Петербурга

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Севастополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе завели уголовное дело на 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, который в состоянии опьянения обокрал своего нового севастопольского приятеля.

- 64-летний местный житель решил употребить алкоголь в компании случайного знакомого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Но когда на редкость гостеприимный севастополец дошел до кондиции и уснул прямо на уличной скамейке, ушлый питерец вытащил из внутреннего кармане куртки смартфон, который стоит 20 тысяч рублей, и дал стрекача.

Когда воришку задержали, то он признался, что похищенный телефон незнакомому товарищу.

В итоге на питерца за кражу завели уголовное дело.

- Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы за совершение преступления, - отметили в ведомстве.

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