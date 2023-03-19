В Крыму выявили 68 новых случаев коронавируса на 19 марта 2023

От ковида можно сделать прививку. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, что за минувшие сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-19. Всего же опасной хворью за все время пандемии заразились 213 529 мужчин и женщин.

Статистика на 19 марта 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировано 23 заболевших, общее количество прошедших лечение в станционере - 63 271 пациентов, - гласит официальная статистика.

За истекшие сутки домой выписали 55 выздоровевших. Всего же, благодаря, профессионализму и самоотверженности крымских людей в белых халатах, опасную хворь победили 205 868 заболевших.

К сожалению, в республике коронавирусная инфекция унесла 5 425 человеческих жизней. За истекшие же сутки летальных исходов на территории региона не произошло.

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