В Керчи живет ученый ворон по кличке Фримен

Ворону всего 1,5 года. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Крымские экологи рассказали, что одна из знаменитостей Керчи - ворон Фримен, который обожает передразнивать «бибиканье» автомобилей и дает себя погладить случайным прохожим.

- Птица живет в одном из кафе Керчи, но нередко разгуливает по улице одна, - такой пост появился в соцсети в паблике «Управление ООПТ Республики Крым».

Черного красавчика не смущают случайные прохожие, а даже наоборот радуют, ведь кто-нибудь, да и угостит вкусняшкой.

Фримен всегда возвращается домой – у птицы есть и клетка, и вольер.

Керчане уверяют, что ворон умеет разговаривать и даже произносит свое имя, но делает это чрезвычайно редко. Характер, понимаешь ли, нордический.

Кто-то может хмыкнуть, что у птички маловато талантов для ученого звания. Но он уже автосигналы имитирует, имя говорит, а там еще чем-нибудь удивит. Время на самосовершенствование есть.

Фримена можно погладить. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

- Фримен - молодой, ему всего 1,5 года. Вороны живут до 40 лет, - отметили в ведомстве, объяснив, что ворон отличается от вороны наличием перьевой бороды. Оперение ворона черное: верх тела с синим или пурпурным металлическим отливом, а низ - с зеленоватым.

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