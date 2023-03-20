За изготовление сюрикена ялтинец может провести в тюрьме два года

За изготовление металлических пластин для метания ялтинец может сесть в тюрьму на два года. Фото: пресс-служба МВД по РК.

У жителя Ялты сотрудники полиции изъяли самодельное холодное оружие. Экспертиза установила, что две металлические пластины для метания, которые 29-летний мужчина изготовил по образцу из сети Интернет, представляют собой «сюрикены», которые относятся к метаемому холодному оружию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

- При допросе подозреваемый пояснил, что намеревался изготовить один из видов холодного оружия. Для образца злоумышленник в сети Интернет скачал соответствующее изображение, нашел подходящие металлические пластины и выпилил из них оружие, - сообщили в пресс-службе.

Против мужчины завели уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ).

Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

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