Двое симферопольцев под видом фирмы по установке мебели «кинули» заказчиков на 4 миллиона рублей

Предприимчивых симферопольцев будут судить по статье о мошенничестве в крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые под видом фирмы, занимающейся изготовлением мебели, обманули заказчиков на 4 миллиона рублей.

- Обвиняемые получали денежные средства от заказчиков, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, - сообщили в прокуратуре Крыма.

От действий мошенников в столице Крыма пострадало почти 40 человек. Во время следствия они частично возместили ущерб, выплатив потерпевшим в общей сложности полмиллиона рублей.

Против мужчин заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Его рассмотрит Железнодорожный районный суд Симферополя.

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