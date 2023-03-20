28-летний житель Черноморского района пытался дать сотрудникам ГИБДД 20 тысяч взятки. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Евпатории пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Инцидент произошел ночью на Черноморском шоссе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21144, за рулем которого находился 28-летний житель Черноморского района с признаками алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил правоохранителям деньги.

- Сотрудники дорожно-патрульной службы от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель автомобиля ВАЗ, не отреагировал на предупреждение и оставил в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Инспекторы ГИБДД обо всем сообщили в дежурную часть. На место тут же выехала следственно-оперативная группа.

Водителю предложили пройти освидетельствование на алкоголь. Экспертиза подтвердила, что за рулем мужчина находился в нетрезвом состоянии. Против него составили административный протокол.

Материалы дела МВД передало в Следственный комитет.

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