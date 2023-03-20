39-летняя керчанка вынесла из магазина одежды товара на 7,5 тысяч рублей

Женщина зашла в примерочную и сняла с одежды антикражные датчики. Фото: скриншот из видео МВД по РК

39-летняя женщина вынесла из сетевого магазина в Керчи одежды на сумму порядка 7,5 тысяч рублей. По данным МВД по РК, сообщение о краже поступило от администратора магазина.

Благодаря камерам видеонаблюдения личность женщины удалось быстро установить. Похитительницей оказалась местная жительница.

- Женщина пояснила, что, зайдя в магазин, взяла со стеллажей вещи и направилась в примерочную. Там она сняла с них антикражные датчики, и, сложив одежду в пакет, покинула магазин, - сообщили в МВД.

Против женщины завели уголовное дело по статье о краже. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Материалы дела направлены в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение.

Сама керчанка сейчас находится под подпиской о невыезде.

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