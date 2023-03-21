В Крыму ищут 16-летнего жителя Сибири

Устин Самохин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс/VK

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась ориентировка на подростка из Сибири.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс/VK

- Помогите найти подростка! Пропал Самохин Устин Евгеньевич, 16 лет, д. Береговая, Кемеровский р-н, Кемеровская область, - говорится в сообщении.

Приметы Устина Самохина: 172 сантиметра рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Парнишка был одет в куртка и сапоги черного цвета, темно-синие джинсы.

У пропавшего с собой был черный рюкзак.

Пожалуйста, если вы видели Устина Самохина, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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