На улице Коли Пищенко в Севастополе перевернулась иномарка

ДТП произошло 20 марта 2023. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Севастополе 20 марта, когда уже на улице стемнело, случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Коли Пащенко. Видео и фото аварии, а вернее ее последствия, очевидцы разместили в паблике Автопартнер Крым Севастополь ДТП.

- Проезжали в моменте, когда все службы прибыли на место: ДПС, «Скорая помощь» и пожарные. Но медики быстрое уехали, видимо в аварии нет пострадавших, - такой комментарий сопровождает 30-секундное видео, где в кадр попала машина, лежащая кверху колесами.

Перевертыш – таким емким и коротким словом можно охарактеризовать происшествие. Пользователи соцсети высказали свои гипотезы и мнения в комментариях. Нашелся эксперт, заявивший, что за рулем была женщина, в салоне также находился трехлетний ребенок и мужчина. По версии этого знатока автоледи на Мазде ехала по улице Багрия в сторону перекрестка на улице Коли Пищенко, но случайно зацепила другую машины и в итоге японское авто перевернулось на крышу.

Официальной информации по ДТП пока еще нет.

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