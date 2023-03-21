Сергей Аксенов: на Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин

Увеличат количество досмотровых комплексов и специалистов Фото: Ирина ГЕРЦ

На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов, а также специалистов для сокращения времени на проверку автомобилей. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

- Будет добавлено количество сил и средств. К 1 апреля мы подведем все итоги, – сказал глава Крыма.

По его словам, сейчас специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября 2022 года. Автомобильное движение по всем полосам 23 февраля 2023 года полностью открыли после ремонта.