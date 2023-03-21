В Крыму легковушка съехала с трассы и загорелась

Фото: МЧС Крыма

Утром 18 марта на трассе «Таврида» в районе села Приветное в Кировском районе Крыма произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, автомобиль KIA Sportage вылетел в кювет и загорелся.

– В течение десяти минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 5 квадратных метров, – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. На месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. Отмечается, что от машины практически ничего не осталось.

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