Только одна лаборатория в Крыму проводит исследования на микобактерии туберкулеза Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смертность от туберкулеза в Крыму снизилась на 52%, а заболеваемость на 50%. Такие данные КП-Крым озвучила главный внештатный фтизиатр Минздрава республики Людмила Мамотенко. По ее словам, успехи в лечении туберкулеза связаны с возможностями диагностики.

- В составе республиканского Центра фтизиатрии и пульмонологии работает бактериологическая лаборатория. С ноября прошлого года там запущен новый аппарат ПЦР, благодаря которому мы уже на следующие сутки можем узнать, есть ли у человека устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам. Это намного сокращает назначение правильной схемы лечения, - рассказала специалист.

Всего активных больных туберкулезом в Крыму около 1,5 тысяч человек. При этом ежегодно выявляется до шестисот впервые заболевших.

По словам Людмилы Мамотенко, в группе риска в первую очередь находятся люди с ослабленным иммунитетом: больные сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные, больные психическими расстройствами, а также с хроническими заболеваниями легких и ЖКТ

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