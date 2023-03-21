Пострадавшего во время атаки беспилотников джанкойца перевели в военный госпиталь в Севастополе

Вечерм 20 марта ПВО отработала по беспилотникам в Джанкое. Фото: советник главы Крыма Олег Крючков/Telegram

Пострадавшего во время атаки беспилотников жителя Джанкоя перевели в военный госпиталь в Севастополе. Об этом КП-Крым сообщил друг мужчины по имени Александр. Эту же информацию корреспонденту издания ранее подтвердил осведомленный источник в медицинских кругах.

- Да, Константина перевели в военный госпиталь, - рассказал Александр.

Напомним, вечером 20 марта на севере Крыма сработала ПВО. Обломки сбитых украинских беспилотников повредили дом и магазин в Джанкое. В результате ЧП пострадал 33-летний местный житель. Его в экстренном порядке доставили в Джанкойскую районную больницу.

О характере травм медики не сообщают, однако в Минздраве республики отметили, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавший мужчина - военнослужащий, увлекается ремонтом и покраской авто.

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