В Севастополе на пожаре спасли человека и домашних питомцев

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Днем 21 марта в Севастополе произошел пожар. Сообщение о дыме из квартиры на четвертом этаже многоквартирного доме на улице Лоцманской поступило в дежурную часть в 13:29. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

Прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи автолестницы спустили с балкона горящей квартиры на четвертом этаже мужчину. Затем вывели на улицу пятерых жильцов соседних квартир.

- Когда жизням людей уже ничего не угрожало, сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к спасению домашних животных. Так, из дыма вынесли кота и клетку с попугаем. Питомцев передали хозяевам, - сообщили в ведомстве.

В кратчайшие сроки было устранено открытое горение, полностью пожар был потушен в 14:40.