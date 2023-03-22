В нескольких городах Крыма 22 марта до вечера отключили воду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ряде городов и районов Крыма проходят аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим 22 марта ограничено водоснабжение. Об этом сообщает «Вода Крыма».

- Филиалами ГУП РК «Вода Крыма» будет обеспечен подвоз питьевой воды населению, - сообщает предприятие.

Так, в Керчи воды не будет до 20:00 на улицах В.Дубинина, Советская, Ленина, Козлова, Циолковского, Карла Маркса, Пролетарская, Кирова 1-17 (нечетная сторона) и переулках Кооперативный и Милицейский.

В Феодосии водоснабжение ограничено до 17:00 на улицах Земская, Галерейная, Русская, Кирова, Карла Маркса, переулке Свердлова и проспекте Айвазовского.

В Евпатории до 17:00 нет воды по адресам: улица Некрасова 50/61, 52, 52а, 54, 56, 58, 60. В Раздольненском районе село Волочаевка осталось без воды до 17:00.

В Красногвардейском районе до 15:00 не будет водоснабжения в селе Ровное на улицах Бирюкова, Новая, Школьная, Октябрьская, Спортивная, Молочная.

В Алуште до 14 часов в пгт Партенит без воды кооперативы «Фрунзенский», «Европа», «Медведь», «Рассвет» и улица Озерная.