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НовостиОбщество22 марта 2023 11:24

Новая дорога к Крымскому мосту на Кубани готова на 50%

Добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Новая четырехполосная автодорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%, завершить все работы планируется в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Существующая двухполосная трасса А-289 проходит через населенные пункты, разрешенная скорость на этой дороге – до 60 км/час. По словам Хуснуллина, летом водители проводят в пути от Краснодара до моста до пяти часов. Новая трасса короче почти на треть, она будет четырехполосной с ограничением движения в 90 км/ч.

– Добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа, – цитирует Хуснуллина «Крым 24».

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