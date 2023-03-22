Новая дорога к Крымскому мосту на Кубани готова на 50%

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Новая четырехполосная автодорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%, завершить все работы планируется в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Существующая двухполосная трасса А-289 проходит через населенные пункты, разрешенная скорость на этой дороге – до 60 км/час. По словам Хуснуллина, летом водители проводят в пути от Краснодара до моста до пяти часов. Новая трасса короче почти на треть, она будет четырехполосной с ограничением движения в 90 км/ч.

– Добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа, – цитирует Хуснуллина «Крым 24».

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