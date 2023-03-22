Аксенов сообщил о повреждении жилых домов во время атаки беспилотников в Джанкое

У магазинов повреждена кровля Фото: Евгений СТОЯНОВ

Атака украинских беспилотников на севере Крыма не нанесла серьезного ущерба. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 20 марта были повреждены несколько зданий.

- В результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль, - заявил глава республики.

Также Сергей Аксенов уточнил, что после падения обломков БПЛА были зафиксированы обрывы линий электропередач. Эти неисправности уже устранены.

Напомним, ночью 20 марта в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО: были отражены атаки украинских дронов. Позже стало известно, что был ранен 33-летний мужчина. В Джанкое после случившегося был введен режим ЧС муниципального уровня. Инцидент расследует Следственный комитет РФ, возбуждено уголовное дело. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники целились в гражданские объекты. Железная дорога и другие объекты инфраструктуры в регионе не пострадали.