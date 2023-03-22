В Крыму за девять лет газифицировали 83 населенных пункта

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

В Республике Крым с 2014 года газифицировали 83 населенных пункта. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

– Уровень газификации населенных пунктов Республики Крым вырос с 67% в 2014 году до 78,6% на начало 2023 года. За девять лет газифицировано 83 населенных пункта, в том числе в 2022 году – 17, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

По его словам, до конца 2024 года уровень газификации населенных пунктов республики планируется довести до 83%, это позволит подключить к газоснабжению еще 34 тысячи семей. На эти цели предусмотрено 14,9 млрд рублей.

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