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НовостиПроисшествия22 марта 2023 16:04

В Евпатории водитель Chevrolet сбил десятилетнего мальчика

Ребенок с травмами доставлен в больницу
Дмитрий Коренев
Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 22 марта, в Евпатории легковушка сбила 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По предварительным данным, около 14:40 29-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь в междворовом проезде по улице Чапаева, сбил мальчика, который перебегал проезжую часть.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.

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