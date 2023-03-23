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НовостиПроисшествия23 марта 2023 4:47

В Крыму ищут 40-летнего жителя Алушты

Михаил Федорович исчез 13 марта 2023
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Михаил Федорович. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Михаил Федорович. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместило в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Федорович Михаил Михайлович, 40 лет (1982 года рождения), город Алушта, - говорится в сообщении.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные и близкие потеряли крымчанина из вида десять дней тому назад – с 13 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 198 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Пожалуйста, если вы видели этого человека, то позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 - 54- 52 или 112. Все звонки бесплатные.

Напоминаем, что на Крымском полуострове также ведется поиск 47-летнего жителя Севастополя Эдуарда Качанова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50