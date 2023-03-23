Соколиное в Крыму вошло в топ-10 популярных направлений для отдыха в апреле 2023

В Соколином очень красиво. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым привлекает к себе внимание отдыхающих не только ласковыми Азовским и Черным морями, но и живописными горами.

Вот и село Соколиное, которое находится в Бельбекской долине Бахчисарайского района, попало в рейтинг мест, где народ хочет отдохнуть на турбазах в апреле.

- Самым популярным направлением оказался алтайский курорт Чемал - 15% туристических броней собрало это волшебное место. На втором месте - Майкоп, а на третьем - Суздаль (11% и 7% броней соответственно, - заявили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав данные брони на второй месяц весны.

Соколиному, где проходит знаменитая Бельбекская ярмарка, досталось почетное 4 место.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах в апреле (средняя стоимость в рублях ночи):

Чемал, Алтай - 3214;

Майкоп, Адыгея - 3788;

Суздаль, Владимирская область - 3975;

Соколиное, Крым - 8 600;

Кирконкюля, Карелия - 10250;

Приозерск, Ленинградская область - 3000;

Красновидово, Московская область - 6250;

Коробицыно, Ленинградская область - 16470;

Мурманск, Мурманская область - 9000;

Тверь, Тверская область – 1000.

- Рассматривая стоимость отдыха на турбазах нужно учитывать, что в некоторых случаях средняя цена может складываться из оплаты коттеджа целиком, - отметили эксперты сервиса бронирования жилья.

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