В Крыму за сутки выявили 82 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки ковид унес жизни двух жителей полуострова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 82 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 19 человек. Об этом утром 23 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели 123 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 213 841 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 206 193 человека выздоровели, 5 426 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы четыре человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 52 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 62 пациента, из них 58 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны шесть человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 378 севастопольцев, выздоровели 97 499.

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