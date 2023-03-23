В Крыму в конце марта изменится расписание электричек

Фото: пресс-служба ЮППК

В Крыму изменится расписание движения электричек. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

– Изменения вводятся на период с 27 марта по 28 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне «Мекензиевы Горы – Инкерман-2», – пишет Крымская газета.

Отмечается, что по выходным поезда будут следовать по прежнему расписанию.

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