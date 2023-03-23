В Крыму в конце марта изменится расписание электричек

Фото: пресс-служба ЮППК
В Крыму изменится расписание движения электричек. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
– Изменения вводятся на период с 27 марта по 28 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне «Мекензиевы Горы – Инкерман-2», – пишет Крымская газета.
Отмечается, что по выходным поезда будут следовать по прежнему расписанию.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50