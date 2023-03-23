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НовостиОбщество23 марта 2023 9:15

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 машин

На месте работают волонтеры
Дмитрий Коренев
Паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет

Паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– С утра 23 марта на парковке в поселке Ильич находятся 26 автомобилей. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее в четверг в Минтрансе РФ сообщили, что паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам; водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 23 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110 тыс. пассажиров, 87,5 тыс. единиц автотранспорта и свыше 10,9 тыс. ж/д вагонов.

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