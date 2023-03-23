В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 машин

Паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– С утра 23 марта на парковке в поселке Ильич находятся 26 автомобилей. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее в четверг в Минтрансе РФ сообщили, что паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам; водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 23 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110 тыс. пассажиров, 87,5 тыс. единиц автотранспорта и свыше 10,9 тыс. ж/д вагонов.

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