В Ялте продолжают сносить незаконные постройки

Фото: Янина Павленко\Telegram

В Ялте продолжается снос незаконных объектов. Сегодня, 23 марта, самовольные строения убрали в Кореизе и на Алупкинском шоссе. Об этом в своем Tg-канале сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Так, в Кореизе сотрудники городских служб разобрали несостоявшуюся ферму возле детского сада. Клетки для кур и кроликов обустроил местный житель. Как отметила Павленко, рядом с безобразием самовольно построен и двухэтажный гараж.

Кроме того, на Алупкинском шоссе в районе санатория «Мисхор» департаментом муниципального контроля совместно с компанией «Зеленстрой» демонтированы 5 незаконных нестационарных торговых объектов.

- Все были установлены в зоне особо охраняемых природных территорий. Убрать их самостоятельно хозяева отказались - теперь будут возмещать расходы, - отметила Янина Павленко.

Следующие незаконные объекты будут сносить в Форосе.