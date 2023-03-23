Симферополец украл из пункта выдачи интернет-магазина телефон за 9 тысяч рублей

Мужчина заказал мобильный телефон и сбежал, не оплатив его. Фото: скриншот из видео

Симферополец «вынес» из интернет-магазина телефон за 9 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, с заявлением в полицию обратилась сотрудница маркетплейса.

Мужчина зашел в пункт выдачи и показал код заказа. Когда девушка вынесла неоплаченный товар, парень схватил его и был таков. Он не учел одного: история доставок сохраняется в системе магазина.

Полицейские быстро задержали 27-летнего воришку. Он признался в содеянном.

- Придя на пункт выдачи товара, подозреваемый, пользуясь доверчивостью персонала, под предлогом осмотра телефона выбежал с ним из помещения. Телефон продал в одном из местных ломбардов, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, - отметили в пресс-службе полиции.

На симферопольца завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь он находится под подпиской о невыезде. Похитителю грозит до четырех лет тюрьмы.