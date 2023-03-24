В Симферополе изменена схема движения автобусного маршрута №60

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В столице Крыма с сегодняшнего дня изменилась схема движения автобусного маршрута №60. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

– С 24 марта в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия временно изменена схема движения муниципального автобусного маршрута №60 «ул. Ракетная – ул. Генерала Родионова», – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Конечная остановка маршрута организована в районе перекрестка улиц Беспалова и Генерала Родионова.

Со схемой движения можно ознакомиться по ссылке.

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