В Крыму задержали трех подозреваемых в краже из частного дома на 2 млн рублей

Фото: МВД России

В Крыму полицейские задержали трех жителей республики, которые подозреваются в краже имущества из частного дома и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемые, воспользовавшись отсутствием хозяев, отжали входную дверь и похитили два охотничьих ружья, денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

– Оперативниками личности подозреваемых были установлены. Совместно с сотрудниками Росгвардии их одновременно задержали в Симферопольском, Первомайском и Красноперекопском районах Республики Крым, – добавила Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые намеревались скрыться от следствия за рубежом.

В ходе обысков в местах проживания задержанных полицейские нашли похищенное окружение и другое имущество. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ст. 158, 222 и 226 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Крыма и в других субъектов РФ.

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