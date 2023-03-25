Погода на 25 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму хозяйничает весна.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В субботу без осадков, в воскресенье атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове днем небольшие, местами умеренные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром туман. Днем южный 10-15 м/с., тепло +12...+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Алуште +9°…+10°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +9…+10°, южный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9…+10°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +12…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +15…+18°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +12…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +15…+17°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +7…+10°.
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