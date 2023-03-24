Медведев: «В ответ на попытку захватить Крым Россия может применить любое оружие»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Попытка Украины захватить Крым будет основанием для применения Россией любого оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
– Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, – сказал он журналистам.
Этот документ предусматривает право России применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
– Попытка отколоть часть государства означает посягательство на существование самого государства, – пояснил Медведев.
Он добавил, что в такой ситуации у России есть основания для применения абсолютно любого оружия.
– И я надеюсь, это понимают наши друзья за океаном, – заключил зампред Совбеза.
Ранее в МИД РФ заявили, что власти Украины по-прежнему вынашивают планы по захвату Крыма, а США рассчитывают заработать на этом политические бонусы перед президентскими выборами 2024 года.
Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.