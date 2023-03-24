В отношении организатора симферопольской ячейки «Свидетелей Иеговы»* возбудили второе дело

В ходе расследования проведено уже около двадцати обысков Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении 53-летнего симферопольца, который, по версии следствия, является одним из организаторов местной ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»*, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым.

Ранее мужчину задержали по подозрению в организации экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). По версии следствия, с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года безработный симферополец организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания - как в режиме видеосвязи, так и по местам жительства адептов. На собраниях изучалась и обсуждалась запрещенная литература, а также способы ее распространения.

В ходе расследования проведено около двадцати обысков, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютеры, денежные средства, документация.

– В ходе следствия также установлено, что мужчина активно собирал пожертвования от граждан, входящих в состав религиозного собрания, для обеспечения нужд местной ячейки и в целом - управленческого центра экстремистской организации), – говорится в сообщении.

В свете новых обстоятельств в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело - по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ религиозная организация. В 2017 году по решению Верховного суда РФ «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его подразделения были запрещены и ликвидированы.

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