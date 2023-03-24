Подросток в Керчи ограбил в подъезде 61-летнюю пенсионерку

Парень выхватил у пенсионерки кошелек прямо в подъезде. Фото: скриншот из видео

В Керчи за ограбление пенсионерки задержали 17-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, юноша выхватил у пожилой женщины кошелек в подъезде.

Заявление в полицию написала 61-летняя местная жительница. В подъезде ее дома в Керчи у женщины похитили кошелек со сбережениями.

- Опросив потерпевшую, оперативники установили, что неизвестный мужчина рывком выхватил из ее сумки кошелек с денежными средствами. Сумма причиненного ущерба составила 12 500 рублей, - отметили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что похитителем оказался 17-летний керчанин. Молодой человек в содеянном сознался и написал явку с повинной. Деньги, которые он украл у пенсионерки, парень потратил на собственные нужды.

В отношении несовершеннолетнего юноши возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь парню грозит до четырех лет колонии. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.