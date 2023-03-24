В Крыму подросток с двумя знакомыми угнал «Волгу»

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе несовершеннолетнего и двух его знакомых подозревают в угоне ГАЗ-31029. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 55-летний мужчина и заявил, что неизвестные угнали у него «Волгу». Крымчанин припарковал машину во дворе, оставив ключи в замке зажигания. Полицейские задержали троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний.

Выяснилось, что компания ехала на угнанном авто и решила украсть мопед. Ранее один из молодых людей украл электроинструменты из чужого гаража. Подозреваемые сознались в угоне и написали явку с повинной. «Волгу» вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

– Материалы переданы в органы Следственного комитета для принятия решения согласно действующему законодательству, – говорится в сообщении.