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НовостиПроисшествия24 марта 2023 14:35

В Крыму подросток с двумя знакомыми угнал «Волгу»

Кроме того, злоумышленники украли мопед
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе несовершеннолетнего и двух его знакомых подозревают в угоне ГАЗ-31029. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 55-летний мужчина и заявил, что неизвестные угнали у него «Волгу». Крымчанин припарковал машину во дворе, оставив ключи в замке зажигания. Полицейские задержали троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний.

Выяснилось, что компания ехала на угнанном авто и решила украсть мопед. Ранее один из молодых людей украл электроинструменты из чужого гаража. Подозреваемые сознались в угоне и написали явку с повинной. «Волгу» вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

– Материалы переданы в органы Следственного комитета для принятия решения согласно действующему законодательству, – говорится в сообщении.