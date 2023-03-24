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НовостиОбщество24 марта 2023 15:53

На базе КФУ создают Инновационный центр виноградарства

Цель проекта – импортозамещение в области биотехнологий
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На базе Крымского федерального университета имени Вернадского ведется создание Инновационного центра виноградарства. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

КФУ реконструировал прививочный комплекс для производства посадочного материала винограда. Площадь этого объекта составляет 800 квадратных метров.

– Наша главная цель в этом проекте – импортозамещение в области биотехнологий, и прежде всего виноградарства, поскольку в Крыму это направление особенно актуально, – отметил ректор.

В дальнейшем КФУ собирается построить учебные и презентационные аудитории.

– По сути, создаем Инновационный центр виноградарства, – подчеркнул руководитель университета.

По его словам, там будут заниматься производством безвирусного посадочного материала и автоматизацией отрасли. Комплекс оснастили современным оборудованием. Речь, в частности, идет о прививочных машинках и автоматизированных стратификационных камерах. Питомник виноградных саженцев уже заказал у КФУ 250 тысяч привитых стратифицированных черенков винограда.

В этом году в Инновационном центре планируют произвести около 260 тысяч прививок, а в 2024 – 500 тысяч. В планах на 2025 год – выход на полную мощность, передает «Российская газета».