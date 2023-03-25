В Керчи открыли мемориальную доску 20-летнему герою спецоперации

Мемориальную доску открыли на здании техникума, где учился Руслан Умеров. Фото: Святослав Брусаков/Tg

В Керчи открыли мемориальную доску военнослужащему Руслану Умерову, погибшему в ходе спецоперации. Ее установили на здании технологического техникума, где учился молодой человек.

- С теплотой о Руслане рассказали преподаватель школы № 28, куратор группы, друзья – те, кто лично знал Руслана Умерова, как человека честного, верного друга, патриота своей страны, - сообщил у себя в Telegram- канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Руслан Умеров награжден Орденом Мужества посмертно. Фото: Святослав Брусаков/Tg

В память о погибшем студенты высадили дерево и возложили цветы к мемориальной доске.

Руслану Умерову было 20 лет. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50