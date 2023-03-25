В Джанкое полиция задержала подозрительного водителя с «солью»

При виде полицейского автомобиля мужчина попытался избавиться от свертка с наркотиком. Фото: МВД по РК

В Джанкое сотрудники полиции задержали водителя, который пытался избавиться от свертка с синтетическим наркотиком. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, автомобиль вызвал подозрение у правоохранителей. После остановки водитель пошел к лесополосе и бросил на землю пакет с веществом светлого цвета.

- Со слов злоумышленника, обнаруженное является наркотиком под названием «соль», который он заказал на одном из сайтов сети Интернет исключительно для собственного потребления, - сообщили в МВД.

Полиция задержала мужчину. Как выяснилось, 32-летний житель Джанкойского района ранее уже был судим.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находился высокотоксичный и очень концентрированный синтетический наркотик массой 9,87 грамм.

Против джанкойца завели уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет тюрьмы. Сейчас мужчина под домашним арестом.

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