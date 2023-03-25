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НовостиОбщество25 марта 2023 9:35

Во время субботника в Ялте собрали 21 тонну мусора

К вывозу мусора привлекли 12 грузовых машин
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Ялте проходит общегородской субботник 25 марта. Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте проходит общегородской субботник 25 марта. Фото: Янина Павленко/Telegram

В ходе общегородского субботника в Ялте собрали и вывезли 21 тонну мусора. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Задействовано 12 грузовых машин. Но работы продолжаются, - отметила Павленко.

Участие в субботнике принимают 2,5 тысячи человек. Как отметила глава города, работы по уборке территории охватывают все уголки Ялты.

Этой весной в городе планируют провести еще несколько субботников, а в апреле осуществить работы по озеленению.

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