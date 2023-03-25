Погибшему в спецоперации командиру разведгруппы из Крыма президент присвоил звание Героя России

Владислав Турубара погиб в Херсонской области. Фото: Владислав Хаджиев/Tg
Президент присвоил звание Героя России посмертно командиру разведывательной группы 10-й отдельной бригады спецназначения из Крыма старшему лейтенанту Владиславу Турубаре. Он погиб в спецоперации 20 августа 2022 года, сообщил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.
- Владислав Турубара погиб в ходе ожесточенного боя, который завязался при прорыве противника через реку Ингулец в Херсонской области в районе Андреевки,- сообщил Хаджиев.
Награду передали семье военного. Фото: Владислав Хаджиев/Tg
Отмечается, что во время своего последнего боя Владислав Турубара вместе с разведчиками уничтожил несколько единиц техники, личный состав противника, кроме того, отходя с места боя произвел минирование местности.
Погибший офицер – уроженец села Михайловка, Сакского района. Звезду Героя России передали семье погибшего.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50