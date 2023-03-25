В Севастополе помыли памятник адмиралу Нахимову

Памятник Нахимову отмывали щетками. Фото: скриншот из видео ГБУ "Парки и скверы"/Telegram

В Севастополе подвергли водным процедурам памятник адмиралу Нахимову. Он установлен на главной площади города. Отмыть монумент от скопившейся грязи и пыли было поручено сотрудникам ГБУ «Парки и скверы».

- Специалисты учреждения помыли памятник водой, нанесли специальное моющее средство, очистили все элементы щетками, - сообщили в организации.

Отмечается, что для работы использовался автогидроподъемник, так как высота монумента составляет 7 метров.

Памятник выдающемуся русскому флотоводцу был торжественно открыт в Севастополе 18 ноября 1898 года к 45-летию Синопского сражения.

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