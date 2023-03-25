В Севастополе простились с погибшим в спецоперации командиром мотострелкового взвода

Погибший в спецоперации Кирилл Кишляр. Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В Севастополе простились с погибшим в спецоперации гвардии лейтенантом Кириллом Кишляром. Он был командиром мотострелкового взвода гвардейского танкового полка мотострелковой дивизии ЮВО.

- Кирилл Валерьевич родился в Севастополе. До 2014 года ходил матросом на гражданских судах, - написал у себя в Телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В октябре прошлого года Кирилл Кишляр пошел добровольцем для участия в СВО. По словам сослуживцев, его уважали и командиры, и подчиненные.

Военный погиб под городом Торез, Донецкой области.

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